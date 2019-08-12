中國新能源汽車銷量出現近兩年來首次下滑

根據中國汽車工業協會最新公布的數據顯示，今年7月份中國新能源汽車銷量同比下降了4.7%，是近兩年內首次出現的情況。

《路透》報道，根據中國汽車工業協會（CAAM）最新公布的數據顯示，今年7月份中國新能源汽車的銷量為8萬輛，同比去年同期下降了4.7%，而這是近兩年內首次出現的情況。

對此中國汽車工業協會助理秘書長表示，導致新能源汽車銷量下滑的主要原因是政策的改變，而他所指的政策是今年6月底正式實施的關於政府縮減對新能源汽車產業的補貼政策。

此外報道指出，相關數據還顯示，7月份中國市場整體汽車銷量下降了4.3%，為連續十三個月出現的下滑，而中國汽車市場的不景氣是發生在中國經濟放緩以及中美貿易戰不斷升級的背景下，今年中國市場的汽車銷量有可能會同比下降5%。

對此有分析人士認為，在傳統燃料汽車牌照未得到放寬的情況下，中國目前有15個省份及直轄市宣布了2020年實施的新能源汽車排放標準，此舉讓一些買家望而卻步。

據了解，中國目前是全球新能源汽車最大的市場，2018年雖然中國市場汽車總體銷量下降了2.8%，但新能源汽車的銷量卻保持着61.7%的高速增長。

根據中國政府相關規定顯示，從今年6月26日起，購買新能源汽車的車主將不再享受地方政府提供的補貼，並且國家對新能源汽車領域的補貼也將減少50%左右。有分析認為，這將是中國新能源汽車產業的風水嶺，未來該產業的競爭將會日趨激烈。