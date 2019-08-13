港股挫逾400點　太古及國泰續下跌　濠賭股捱沽

香港政治局勢未見穩定，而拉丁美國家阿根廷再傳政治危機，當地股市及匯市大跌。受到內憂及外患拖累，港股低開288點後，跌勢持續擴大至逾400點，25500點亦告失守。

恒生指數最新報25417點，跌407點；國企指數最新報9910點，跌88點。

濠賭股今早成為投資者沽貨對象，金沙中國（1928）跌3.2%，最新報33.75元，銀河娛樂（0027）跌3.1%，最新報45.6元，永利澳門（1128）跌2.2%，最新報15.42元，澳博控股（0880）股價曾見1個月新低，最新報7.16元，跌3.1%。

國泰航空（0293）遭到內地民航局發出嚴重風險警示，同時昨日香港有多班航班停飛，今早股價續向下，曾跌至9.27元這一年新低，最新報9.31元，跌5%。至於母公司太古（0019）跌0.8%，最新報76.1元，太古旗下的太古地產（1972）則逆市升1.8%，最新報26元。

其他股份方面，萬洲國際（0288）跌3.5%，最新報6.62元，港鐵公司（0066）跌3.1%，最新報46.3元，領展房產基金（0823）跌2.8%，最新報86.6元，長江基建（1038）跌2.5%，最新報54.7元。