銀娛呂志和對澳門前景有信心　呂耀東﹕多發展中場業務　

銀娛（0027）主席呂志和出席業績發布記者會時指，短期而言，國際貿易緊張局勢將影響消費者情緒和習慣。然而，港珠澳大橋開通及大灣區規劃等，會進一步推動大灣區9個城市的人流、物流、資金流，中長期來說，由於內地中產財富增加，休閒旅遊需求上升，集團對澳門的前景依然充滿信心，並會繼續支持澳門政府，將澳門建成世界旅遊休閒中心的目標。

銀娛上半年博彩收益總額按年下跌11%，降至306億元，當中受累貴賓廳博彩收益下跌25%至148億元。對於貴賓廳業務有較大跌幅，銀娛副主席呂耀東指，除了收入之外，利潤率和市場份額等亦是績效指標，「貴賓廳和中場含金量不同，不是現在才知」，故一直強調未來多發展中場博彩，跟從政府方向，規模和定位進一步走向多元化。

他說，中美局勢持續緊張，人民幣下跌，外圍競爭加強，澳門賭場收入仍然持穩，證明澳門品牌本身有競爭力，他說銀河不會考慮以回佣吸引客人，認為可在服務和規模上競爭。

銀娛副主席呂耀東指出，未來多發展中場博彩，跟從政府方向，規模和定位進一步走向多元化。（視覺中國）

第三期項目2020年底前完工

呂耀東又指出，集團繼續推進第三、四期的發展工程，期望第三期能在明年底前完工，2021年初可以投入使用，第四期在2022年完工和投入使用，目前項目名稱仍在討論。至於星際酒店15億元提升工程計劃，料明年年中可陸續投入服務，令業績進一步得到支持。

他又說，第三和第四期計劃中，有九成屬非博彩項目，包括會展中心、演藝館。他說，百老匯和第三期項目的演藝館容納人數不同，具不同質素，相信兩者沒抵觸。長遠來說，因內地和亞洲旅客增加，往澳門交通運載力提升，對澳門長期競爭力很有信心。