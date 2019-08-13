金蝶國際中期少賺35%至1.1億人幣　雲服務收入增長54.9%

撰文：區嘉俊
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金蝶國際（0268）公布截至6月底止中期業績，純利按年下跌35.4%，至1.1億元（人民幣‧下同）；每股盈利3.4仙，下降38.6%，不派中期息。
期內，營業額按年升16.1%，至14.85億元。其中，雲服務業務收入增長 54.9%，至5.5億元，佔整體收入比重為37%。企業資源管理計劃業務收入小幅增長，增幅 1.2%。
雲業務方面，金蝶雲•蒼穹上半年收入突破1,500萬元，期內累計簽約客戶 43 家，新簽客戶28 家，新簽客戶中有建發集團、河鋼集團、西王集團、升華集團、廈門國貿、四川投資等企業。
金蝶雲•星空收入3.84億元，增長50.5%，客戶續費率保持在90%以上。認證客戶數量累計已超過1.1 萬家，認證用戶數量超過66萬人；擁有華為、 三星、海爾、LG、幸福西餅、歐派家居、雲南白藥、太古食品等客戶，期內新簽海康威視、方太、網易有道、小米之家等企業。
精斗雲實現收入同比增長95.7%，付費客戶增長超過65%，累計客戶超過9,500 家，續費率保持在80%以上。金蝶管易雲收入增長 25.4%，付費客戶超過4,500 家，續費率保持在80%以上。
公司指，雲計算與 5G重塑基礎設施，互聯網塑造傳統產業競爭新優勢，雲服務平台型企業正在崛起，集團正在加速雲轉型的變革，邁向平台型企業，助力傳統產業重構行業價值鏈。