中美貿易局勢緩和　人民幣離岸價抽高1000點　美股飆升

8月13日晚，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長努欽（Steven Mnuchin）通話。中方就美方擬於9月1日對中國輸美商品加征關稅問題進行了嚴正交涉。雙方約定在未來兩週內再次通話。

中國商務部部長鍾山、中國人民銀行行長易綱、中國國家發改委副主任寧吉喆等參加通話。

此外，美國貿易代表辦公室（United States Trade Representative，USTR）8月13日發佈聲明，決定延遲對部分中國貨品類別加征10%的關稅，時間由原來9月1日，推遲至12月15日。此外，基於對健康、安全、國家安全及其他因素的考慮，有一些中國貨品直接可獲剔除於加稅名單之外，將免去10%的額外關稅。

受消息刺激，市場迅速作出反應，美股低開高走，道指盤中一度漲超500點，三大股指漲逾2%。截至收盤，道指漲372.54點，報26279.91點；標普500指數漲42.57點，報2926.32點；納指漲152.95點，報8016.36點。

離岸人民幣兌美元盤中升破7.0關口，日內漲超1,000個基點。