【中午收市】中美關係緩和　港股半日升逾130點　國泰及中銀止跌

港股今早反彈。隨著中美雙方貿易緊張關係得以緩和，刺激大市今早高開429點，其中國泰航空（0293），及已連跌13日的中銀香港（2388），亦告止跌回升。不過受到內地公布的7月經濟數據遜預期，促使升幅逐步收窄。

恒生指數中午收市報25416點，升135點；國企指數中午收市報9926點，升79點，成交額為455.44億元。

地產股走勢個別 長實曾失守50元

今早國泰反彈，不排除與機管局取得禁制令，禁止機場內再進行示威活動有關。國泰中午收市報9.85元，升3.1%。母公司太古（0019）亦上揚，中午收市報77.35元，升2.7%，太古地產（1972）升0.4%，中午收市報26.25元。

多間本地發展商發出聲明，反對暴力行為，地產股今早走勢個別。恒基地產（0012）跌0.6%，中午收市報36.15元，新鴻基地產（0016）升0.6%，中午收市報109元，長實集團（1113）今早跌穿50元，中午收市報50.3元，跌2.1%。

金融股方面，在午後公布中期業績的香港交易所（0388）升0.8%，中午收市報235.8元。中銀升0.8%，中午收市報25.75元，滙豐控股（0005）升1%，中午收市報58.3元，恒生銀行（0011）跌0.5%，中午收市報165.3元。

科技股方面，會在收市後中期業績的騰訊控股（0700），今早收復340元，中午收市報341.4元，金山軟件（3888）升2.4%，中午收市報14.7元，金蝶國際（0268）升6.7%，中午收市報7.52元。