騰訊上半年多賺25%至513億元人民幣　不派息

騰訊（0700）公布中期業績，盈利增長25%，至513.46億元（人民幣．下同），每股基本盈利5.427元，不派中期息。

收入增長18%，至1742.86億元。經營盈利為642.63億元，按年增長22%。

單計今年第二季盈利增長35%，至241.36億元。收入按年增長21%，至888.21億元。經營溢利增長26%，至275.21億元。

騰訊表示，收入大增，主要是受商業支付服務及其他金融科技服務、智能手機遊戲及其他數字內容銷售所推動。

第二季智能手遊收入升26%

在今年第二季，三大業務分部中，增值服務業務收入達480.8億元，按年增加14%；金融科技及企業服務收入達228.88億元，按年增加37%；網絡廣告收入164.09億元，按年增長16%。

因主要遊戲及最近推出遊戲的大受歡迎，智能手機遊戲收入按年上升26%，至222億元，若與今首季相比則增長4.7%。騰訊指，在遊戲版號恢復審批後，遊戲發行量增加，抵銷了淡季因素的影響，季內公司發布了10款遊戲。騰訊指，5月推出的手機遊戲《和平精英》，日活躍賬戶數已超過5,000萬；公司現為多款主要遊戲推出季票，冀提高遊戲的付費意願。

在公布業績後，騰訊德國預託證券向下，截至本港時間晚上6時25分，下跌2.18%，報38.45歐元，折合337.25元。