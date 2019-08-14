蘋果在華生產三項產品　未獲列入緩徵關稅名單

美國電子設備製造商蘋果公司，在華生產的藍牙無線耳機、智能手錶以及智能音箱，沒有被列入美國政府最新提出的關稅緩徵名單，而由於iPHone手機在全球市場中的銷量出現疲軟，蘋果原本計劃這三樣產品能夠抵消其所造成的負面影響。

《路透》今日報道，美國電子設備製造商蘋果（Apple）在華生產的藍牙無線耳機AirPod，智能手錶Apple Watch以及智能音箱HomePod沒有被列入美國政府最新提出的緩徵關稅名單，這意味着這三樣產品從今年9月1日其將被加徵10%的額外關稅。

由於今年蘋果主力產品iPhone手機的銷量出現了疲軟，公司原期望這三樣產品能夠幫助抵消負面影響。

報道稱，雖然這三樣暢銷產品未能得到關稅豁免，但是蘋果iPhone手機以及MacBook筆記本電腦被列入了緩徵關稅名單，因此截至美股8月13日收市後蘋果股價上漲了4.23%。

截至目前美國政府並沒有說明緩徵關稅的依據，因此仍有很多電子產品從今年9月1日起將被加徵新的關稅，其中包括智能手錶、健身追蹤器、智能音像以及藍牙手機等那些曾經享受過關稅豁免待遇的產品，對此蘋果等公司此前曾對美國政府表示，加徵關稅將延緩美國經濟增長、降低企業競爭力並推高相關產品在美國市場中的價格。

此外報道指出，對於蘋果來說，目前最重要的是實現除iPhone產品以外的營收多元化，雖然該產品在2018年時曾助推蘋果市值突破了1萬億美元，但根據蘋果最新公布的財報顯示，iPhone手機對該公司營收的貢獻低於一半並且上述三樣產品的銷量上升彌補了iPhone銷量的下滑。