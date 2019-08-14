日媒：中美貿易矛盾激化拉低日本物價　日企難以轉嫁成本

根據日本央行公布數據顯示，作為CPI先行指數的日本國內企業物價指數在7月連續兩個月低於去年同期水平，此舉將導致日本企業面臨更大壓力。

《日本經濟新聞》周三刊登文章指出，中美貿易戰走向長期化給日本國內物價帶來了下行壓力，受以中國經濟放緩為背景的國際大宗商品行情惡化影響，今年7月日本國內企業物價指數連續兩個月低於去年同期水平，並且由於日圓升值，導致日本進口產品的價格下跌進而使居民消費價格指數（CPI）上漲速度放緩，此舉對日本企業來說不利，未來企業將難以通過漲價的方式以達到轉嫁成本的目的。

文章稱，從需求角度看，根據日本銀行（Bank of Japan）最新公布的數據顯示，價格下降得較為明顯的是位於上游的原材料，其7月份的跌幅達到了9.4%，創下自2016年10月以來的最大跌幅，而這與中國生產活動出現停滯以及原油等國際大宗商品行情下跌有關，同時位於下游的最終消費品價格也下跌了1.3%並且跌幅方面呈現出逐月擴大的趨勢，這導致企業將難以通過漲價的方式以達到轉嫁成本的目的。

另一方面，隨着中美貿易戰的不斷升級，國際外匯市場中日圓兌美元的匯率也出現了升高，此舉進一步拉低了日本國內物價，比如受匯率影響，今年7月反映日本企業從海外進口產品價格的進口物價指數下跌了8.1%，為連續三個月的下滑，而該指數被視為CPI的先行指標，有可能會對進一步CPI產生壓力。

此外中美貿易戰也看不到結束的跡象，受此影響，全球市場原材料下跌以及日圓升值的趨勢在短時間內或無法得到扭轉，對此日本銀行總裁黑田東彥表示，如果物價上升勢頭放緩的可能性得到提高，那麼日本銀行將「毫不猶豫地」實施新一輪貨幣寬鬆政策，屆時銀行收益是否趨向惡化，以及是否能找到遏制日圓升值以及提升物價的手段將成為焦點。