創科實業維持未來5年毛利率年增長50點子預期　貿戰非業績差藉口

創科實業（0669）上半年純利按年升11.9%，毛利率按年擴0.5個百分點至37.6%，為連續第11個上半年錄得增長。行政總裁Joseph Galli在業績記者會上表示，暫沒同業錄得這毛利率的增長紀錄，維持未來5年毛利率持續年均增長0.5百分點的預期，又指關稅並非業績差的藉口。

Joseph Galli又預期，旗下主要品牌Milwaukee未來5年將錄得年均20%的營業增長，受惠不斷推出新產品，並對該品牌在歐洲發展感樂觀，上半年Milwaukee在歐洲市場增長超過25%。

他說，關稅對整個市場都有影響，公司不會以此作為業務變差的藉口，公司正將生產廠房分散至越南等不同國家，目前正研究在墨西哥設廠，預計最快明年落實。他又說，公司約有80%產能來自中國，料其他廠房產能會漸產升，預期3年後中國產能佔約50%。

公司Milwaukee品牌及部分其他產品：

+ 4 + 3 + 2

營業額升因推出新產品和拓展市場

創科實業首席財務官陳志聰指，以當地貨幣計算，公司上半年營業額按年升10.7%，主要由於公司專注推出創新產品、拓展產品類別及市場份額。北美業務仍然是主要市場，佔公司收入逾76%，其次是歐洲佔約16%，其餘是其他國家佔近8%，當中主要為澳洲、紐西蘭和南韓。

他預計，今年公司資本開支約4億美元，資本開支上升主要由於公司增長快，發展新產品，興建研發中心和分銷中心等，料明年資本開支會回落，長遠平均將佔年收入的2.5至3%。