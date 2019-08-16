李嘉誠基金會捐5億元予科大　成立合成生物學研究院

李嘉誠基金會向香港科技大學捐款5億元，創立本港首個聚焦「合成生物科技」研究平台，並將命名「李嘉誠合成生物學研究院」。

合成生物學是未來經濟發展核心，利用基因學及相關領域的大規模數據，探索生物學及非生物學科之間相互交流的新途徑，結合物理學﹑計算機科學﹑數學﹑化學及工程學和設計﹑編寫或修改微生基因組建，令其能夠像機器般自如操作，以應對和解生命科學中的複雜問題及挑戰。

對於香港能夠啟動合成生物學的研究，李嘉誠基金會主席李嘉誠感到雀躍，指出從2003年起提倡，香港必須重視新工業，因為這是社會上進巨流，青年人企業精神及創意的操場，今日機不可再失。石油是基本材料，二十一世紀通過合成生物科技，DNA就是創造無數新價值鏈的原材料。未來多奇妙，不起眼的酵母生物成為製造業超級明星。基金會致力與科技大學合作，深信香港年輕人的能力，集大家的智慧，定可在新時代爭一個重要地位。

科大稱與李嘉誠持共同信念

科大校董會主席廖長城指出，李嘉誠的遠見及慷慨支持，以及對科大的信任，為今次合作奠下堅實基礎，期待看到合成生物科技研究平台的成果，定可為香港及鄰近區域帶來顛覆性改變。

科大校長史維亦指出，李嘉誠及科大抱持共同信念，一心為科學﹑為香港，並多謝對方的支持，可以成立香港首個合成生物科技研究平台，與世界接軌；在這關鍵時刻李嘉誠無匱的鼓勵年輕人及創造機會，為香港科技產業鏈的未來投下信心一票。