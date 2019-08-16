平保：純粹為滙豐控股財務投資者 　非常熟悉及信任對方管理層

近日內地有傳言指出，作為滙豐控股（0005）最大股東的中國平安（2318），向該行董事會施壓，以致滙控行政總裁范寧等高層離層，其後雙方就此傳言作出澄清。在今日的記者會上，平保聯席首席執行官李源祥於業績記者會上重申，公司純粹是滙控的財務投資者。

他指出雙方有長期合作，相互瞭解超過20年。過往滙控曾為平保的股東，並在平安剛起步階段時，就經營上給予幫助，尤其是在風險管理和運營方面。

李源祥稱投資滙控，主要看重幾點優勢，一是該行是領先的全球化銀行，經營穩健，雙方瞭解較深入，對管理層非常熟悉且充分信任。第二是分紅可觀，是保險資金匹配長期負債很適合的標的，又指匯豐的分紅政策穩定並且對市場有承諾。

李源祥指出，平保對滙控投資是因為對方派息理想。（盧翊銘攝）

正與政府研究千億級資金進地產市場

在地產投資方面。總經理任匯川表示，公司符合監管遠低於上限，目前保險資金配置佔比7.2%，銀保監會上限是30%；其次，立足於財務投資原則，關注長期價值；第三，因應當前政策轉變，包括商辦和長租公寓，房子是用來住的不是用來炒的，中國還是需要房子的。還在和政府研究千億級資金進入市場；第四，平安不參與房地產經營管理，不做野蠻人。

問到經濟環境變化及公司的策略，首席投資執行官陳德賢指，當前宏觀經濟形勢下，未來利率往下走，經濟增長變慢，企業風險上升是一個很有可能的事情。目前貨幣環境還是比較寬鬆，信貸需求是上升。

他又指出，公司前兩年就已經開始調整，採取較謹慎策略。如股票穩定的分紅，這是一個保護，對整體利潤有正面作用。