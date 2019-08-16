墨西哥央行時隔五年宣布減息　人行是否加入引發關注

據中國媒體《中國基金報》北京時間8月16日報道，墨西哥央行當地時間周四（15日）宣布將該國基準利率下調25個基點至8厘，理由則是「全國經濟活動放緩以及國際經貿局勢持續緊張」。

報道稱，這是墨西哥央行近五年來的首次減息，並且此舉意味着進入今年以來採取該舉措的國家央行達到了26個，而隨着這種趨勢的不斷擴大，外界也越發關注人民銀行是否將會加入其中。

對此墨西哥總統奧夫拉多爾（Lopez Obrador）公開表態稱，墨西哥央行如今正在關注國內出現的通脹情況，而降低利率對推動經濟發展來說十分重要。

亞太區內多個央行年內減息逾一次

此外報道指出，印度是今年首個宣布減息的國家。截至目前20國集團中已經有一半都曾下調了政策利率，而在今年8月美聯儲宣布降息政策後，在僅僅半個月中有全球共有10個國家的央行同樣宣布了降息政策，其中新西蘭，印度以及菲律賓這三個國家的央行並非是今年首次減息。

目前有業內人士認為，未來中國的貨幣政策空間會被打開，但可能幅度有限，但是從人1行近期的動作來看，當局一直在採取「按兵不動」的策略，此舉體現出中國貨幣政策相對美國所具有的較高獨立性。

據了解，人行最近一次宣布減息的時間是2015年10月24日，並且該年人行曾先後5次下調利率並累計下調1.25%，不過進入今年以來，人行方面曾多次對不實降息傳聞進行過闢謠並向公安機關報案。