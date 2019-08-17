野村警告：美股上漲誘惑居多　任何升市應被視為拋售時機

上周三美股道指大跌800點，原來早有大行預測得到！野村證券早前預測美股8月初的上漲只是誘惑居多，警告投資者下一波下跌或即將來臨，而且可能更猛烈。 該行又指，任何上漲都應被視為拋棄的最佳時間，因為還會有第二次波動，而第二波可能比第一波更猛烈，預計下一波將在8月底或9月初到來。

周三因2年期和10年期美債收益率罕見「倒掛」，為2007年來首次，市場恐慌情緒大增，美國對中國推遲部分產品關稅的利好消息迅即消化，令美股急跌。

野村指，美股情緒指數（2018年8月至今）和金融危機（2007年9月至2009年1月）的走勢雷同，該行分析師指不排除兩者只是表現相似，但市場情緒低迷對投資者最終的影響難以定論。

該分析師上周三指，美股能否維持上漲，取決3個因素，包括標普500指數能否重拾2960點，VIXX跌至90點以下，及2年和10年期美國國債倒掛現象消失。

該行統計的歷史數據顯示，當市場遭遇兩次波動衝擊後，標普500指數在第一次波動衝擊後的幾個交易日會迎來短暫的回升（relief rally），但是之後就會陷入連跌趨勢（losing streak）。除非月底之前出現一些足以扭轉市場情緒的好消息，投資者很有可能會在不知不覺之中，因恐慌交易而推低股市。

野村建議，買入低風險和防禦性的股票，賣出高風險和週期性股票；現在開始撈底仍未是時機；根據基本面指標進行反向交易等。