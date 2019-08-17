人行改革LPR　報價改為每月一次　報價行增至18家

人民銀行宣布為深化利率市場化改革，提高利率傳導效率，推動降低實體經濟融資成本，決定改革完善貸款市場報價利率（LPR）形成機制。

新LPR由各報價在每月20日9時前，按公開市場操作利率加點形成的方式，向全國銀行間同業拆借中心報價。全國銀行間同業拆借中心，按扣除最高及最低價後的平均，再向0.05%的整數就近取整計算得出LPR，於當日上午9時30分，公眾可在全國銀行間同業拆借中心及人行網站查詢。

與原有的LPR形成機制相比，新的LPR在報價方式改為按照公開市場操作利率加點形成。

新的機制可以提高市場化及靈活性，同時報價數目由原來只有10家全國性銀行，擴大至18家，當中包括農村商業銀行﹑外資銀行及民營銀行。同時將報價由每日改為每月一次，可以提高報價行的重視程度，有利LPR報價質量。

改革可以提高市場化程度

人行指出通過對LPR機制改革，可以起到運用市場化改革辦法推動降低貸款實際利率的效果。同時會聯同有關部門，綜合採取多項措施以降低企業綜合融資成本。

《澎湃》引述人行調查統計司前司長盛松成指出，LPR採用公開市場操作利率加點定價方式後，由LPR引導貸款利率，傳導路徑由原來的貸款基準利率與貸款利率，改變為貨幣政策利率﹑LPR及貸款利率，增加貨幣政策利率直接影響貸款利率的渠道，有助進一步疏通貨幣政策的傳導路徑。