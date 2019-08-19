大昌行：近月餐飲客戶生意最多跌五成　提供短期折扣渡時艱

本港第二季經濟按年僅增長0.5%，政府並把今年全年實際經濟增長預測下調至0%至1%，大昌行（1828）行政總裁黎汝雄表示，目前香港環境挑戰較大，政治事件影響市民消費意欲，直接拖累零售、餐飲、分銷業務，公司會保持經營溢利及市佔率，並多元化發展業務。

公司董事及香港食品業務主管梁佩貞透露，近月《逃犯保例》示威持續，餐飲業務客戶的生意分別下跌20多%至50多%，公司擔心會影響訂單數量，故已向部分客戶提供短期折扣，希望可以共渡時艱。

執行董事兼汽車及遊艇主管李德華（左一）、行政總裁黎汝雄（圖中）、董事及香港食品業務主管梁佩貞（右二）出席記者會。﹙鄺月婷攝﹚

料下半年內地汽車市場橫行

內地汽車銷售疲弱，執行董事兼汽車及遊艇主管李德華預計，下半年內地汽車市場將會有橫行狀態，公司會大力去庫存，以及管理好財務狀況，以保持上半年的雙位數增長勢頭。他續指，公司負責經銷的汽車品牌銷售量各異，其中一兩個品牌利潤不錯，但少部分品牌面對較大困難，他並強調公司不會做促銷，反而注重交易質量多於數量。

今年上半年大昌行員工人數按年減少2.2%，被問及是否有精簡人手計劃，黎汝雄解釋員工減少一部分是自然退休，有一部分是因收購合併，精簡重疊人手；公司亦投資3億元來升級電腦系統，以提升效率。另外，他稱目前大環境不是收購好時機，公司想專注做好基本功。

中期少賺逾3成

大昌行﹙1828﹚今日公布中期業績，上半年股東應佔溢利按年減少31.6%，至1.88億元；每股基本盈利為9.97仙，派中期息每股4.23仙。期內，收入按年下跌2.7%，至238.21億元。