美日外資審查趨嚴中企面臨重壓　學者：中國應更積極地擴大開放

受投資壁壘增多影響，最近一兩年來中國對外投資已經明顯遇冷。日前，日本也擬加強對外國投資審查。分析認為，在此背景下中國應更加積極地擴大對外開放。

《日本經濟新聞》周一（19日）報道，日本將於2019年秋季修改政令，對安保等領域的外國投資進一步加強限制。

按照日本現行規定，如果外國投資者試圖獲得原子能和半導體等行業上市企業10%以上股份，需要事先向日本政府提交申請，接受審查。今後，日本擬將限制標準從外資取得的股份數改為表決權，這意味著對敏感行業外資的管控將趨於嚴格。

此前，美國已實施更嚴厲的外資審查新規，包括外國投資衹要涉及關鍵技術、關鍵基礎設施、美國公民敏感數據，都要接受審查；任何由外國政府控制的投資者對美國公司超過25%以上股權的投資，均須強制申報；審查期從原來的30天延長至45天等。歐洲議會今年也高票通過一項對外國投資進行安全審查的法案，將加強對通訊和人工智能等外國企業收購的審查。

分析人士認為，美日均加強對外國投資審查，看似對所有國家一視同仁，但背後不無針對中國的考慮，今後中企海外投資或將面臨更大挑戰。

中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生接受中新社記者采訪時表示，現在中國應當加緊營造有利於創新的一流市場環境、營商環境、法治環境，加快培育更多創新驅動型企業。

中國宏觀經濟研究院首席專家陳東琪也稱，中國應更加積極地擴大對外開放，吸引先進技術和高端人才，通過對接、融合國內國外兩個市場，學習世界先進技術，推動產生更多處於新技術、新經濟前沿的跨國公司。