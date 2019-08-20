【金管局換帥】陳德霖憶總裁生涯　搭長途機寫專欄　同事睇到皺眉

金管局總裁陳德霖將於10月任期屆滿後退休，由副總裁余偉文接任。離任之日距今約兩個月，曾自稱「浪漫陳」（取其洋名Norman諧音）的陳德霖今早發表網誌，回顧任職總裁多年的點滴，但就幽默地忠告讀者：「長文慎入！」

陳德霖於金管局網站發表題為《陳德霖回顧金管局工作：前言》的網誌，表示自己在1991年5月來到金鐘海富中心的外匯基金管理局，開始其「金管之路」，其後參與籌建金管局。他寫道，直至今年9月底除了兩年時間的特首辦工作，職業生涯有大約三分二的時間都從事金融相關工作，過去10年更有幸擔任金管局總裁。

多年來專欄共寫15萬字

金管局總裁日理萬機，除了要掌管香港人的「大荷包」外匯基金及處理銀行監管事宜，更要透過局方的專欄「匯思」與市民解釋工作。他憶述，多年來在「匯思」發表了約70篇文章，大部分都是在公幹的長途機上起草，然後請同事幫忙核實數字及細節，估計合共寫了15萬字，平均每篇逾2,000字。陳總的勤力用心自然毋庸置喙，但就引來同事皺眉，並「善意」地提醒他，很少讀者有興趣和時間閱讀長文。

陳德霖於2009年重返金管局出任總裁，前後任職金管局超過20年。（視覺中國）

「長文慎入」漸成個人記認

不過作為金管局的掌門人，固然也要擇善固執。陳德霖自稱並非墨守成規的人，但認為金融是比較專和深的範疇，必須將前因後果及理據鋪陳好，才能把事情說清楚，相信這才是求真、求實的應有態度，於是久而久之「長文慎入」就成為他的標記。

陳總又寫道，離任在即萬事紛繁，加上許多題目已寫過，本無意再執筆，但有幾件曾親歷其境的事，雖有文字和檔案記錄，卻總不如以第一身經歷去重述那麼有現場感，故此選取幾個時間橫跨20多年的題目分享，但再次忠言讀者「長文慎入」。

在陳德霖及後發表的文章，就回顧了香港銀行同業支付結算系統自1992年的改革歷程，原來源自一位英倫銀行來港度假的支付系統專家，毛遂自薦為香港進行「免費體檢」，當時發現香港的大額支付系統在6項國際通行準則，只有兩項勉強合格，四項「肥佬」，最後促成滙豐陸續淡出其「半央行」角色。