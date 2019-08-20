【異動股】體育用品股炒上　安踏半日升4.8%創新高　李寧升3.6%

大行唱好，將個別體育用品股股價上調，帶動體育用品股今早上揚。其中將於下周一公布中期業績的安踏體育，價創新高，曾高見61.55元，半日升4.8%，報61.3元。公司上月初曾發盈喜預期純利按年增長25%，經營溢利按年增長50%。

李寧（2331）半日升3.6%，報21.8元。早前，李寧公布上半年業績，收入按年升32.7%至62.55億元人民幣，純利升近2倍至7.95億元。

花旗升李寧目標價至24.28元

花旗發表研究報告稱，扣除一次性收益或損失後，李寧上半年核心盈利同比大增1.1倍至5.61億元人民幣，較6月尾發出的盈喜高出10%，將李寧目標價由15.27港元升至24.28港元，維持「買入」評級，續視李寧為非必需消費品行業首選。

野村發表報告指，儘管安踏早前發盈喜，但該行預期受高基數及開店步行減慢所影響，公司旗下品牌FILA下半年的增長較温和，公司現時估值高，在銷售增長勢頭減慢的環境下未必有保證，維持「中性」的投資評級，但升目標價至56.5港元。

該行並表示，預計FILA下半年的銷售增長將較為保守，估計銷售增長將由上半年的60至65%，放緩至下半半年的15至20%。該行預期，安踏於今年4月完成收購Amer，但受交易成本等因素影響，Amer今年可以為公司帶來的盈利貢獻較少。