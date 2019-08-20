深圳成「先行示範區」　對港有危也有機

國務院早前印發關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見，提到深圳要在更高起點、更高層次、更高目標上推進改革開放，一度令深圳相關股份昨日全線上升。香港社會比較關注的是，意見中對深圳的金融發展有不少著墨，令部份人擔心深圳會否成為香港的競爭對手。

《意見》提到，支持深圳試點深化外匯管理改革、支持在深圳開展數字貨幣研究與流動支付等創新應用，研究完善創業板發行上市、再融資和併購重組制度等，示範區還將促進與港澳金融市場互聯互通和金融（基金）產品互認，推進人民幣國際化先行先試、探索創新跨境金融監管。

香港作為離岸人民幣中心，將有助人民幣國際化。（路透社）

機遇多於威脅

這些政策不少是目前北京和上海都沒有享受的政策，例如人民幣國際化上先行先試、開展數字貨幣研究等，可推動深圳國際金融業務發展，但相信對香港是機遇多於威脅。

例如深圳的人民幣資本賬戶尚未對外開放且外匯受管制，要「推進人民幣國際化」，將不得不借力於作為人民幣離岸中心、跟國際資本市場完全接軌的香港。此外，《意見》提出加強深港金融產品互認，即在現有的深港通、債券通、基金產品互認外，料將有更多的公募和私募基金產品會互認，實現兩地金融產品的互相覆蓋，對香港金融發展也是助力。

有意見擔心中國企業或會放棄香港股票市場，改到內地上市。（路透社）

深圳難取代香港

綜合專家意見，要建成一個國際金融中心十分困難，且內地存在資本管制，法制亦未完全跟國際社會接軌，相信深圳要取代香港國際金融中心的地位十分困難。

不過，也有意見認為，上海及深圳等城市加快金融發展，長遠或會影響香港上市集資和股票市場等角色，因為現時內地企業佔港股六至七成，成交額也有七至八成是集中在中國股票上，若出現大量內地企業棄港、回流內地上市的情況，恐對香港企業集資中心和國際金融中心的地位帶來不少打擊。