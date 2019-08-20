錦州銀行料中期轉蝕最多10億元人民幣　去年全年或蝕50億

自4月起因延發業績而停牌的錦州銀行（0416），上月底獲工商銀行（1398）及中國信達（1359）等注資，隨即展開內部重組。錦州銀行今日發出盈利警告，預料去年全年將錄得40億至50億元（人民幣‧下同）虧損，而今年上半年則錄得5億至10億元虧損。

主因為應對資產質量下行

錦州銀行公布，根據當前可得資料，截至去年12月底的年度業績將錄得40億至50億元淨虧損，而該行於2017年則錄得90.9億元淨利潤；截至今年6月底的中期業績，預料將錄得5億至10億元淨虧損，而去年同期則錄得43.4億元淨利潤。該行指，虧蝕主要由於該行為應對資產質量下行、不良資產未結清餘額增加，以及因執行國際財務報告準則第9號（IFRS9）而增加計提金融資產減值準備，以增強風險抵禦能力所致。

錦州銀行於6月遭到安永辭任核數師，原因是注意到該行發放之部分貸款的實際用途與信貸文件所述不一致。該行自4月停牌至今，預期將於8月底前刊發去年全年業績及今年中期業績。該行早前向工行﹑信達及長城資產轉讓其持有的部份該行內資股，其中向工行及信達轉讓的內資股，分別佔該行10.82%及6.49%股權，並計劃採討進行資本補充計劃，而該行原行長劉泓已於8月初辭任，由工行遼寧分行副行長郭文峰接任。