傳震雄管理層有意提出私有化　蔣麗芸﹕父親不同意

由工業家蔣震成立的震雄集團（0057），或會獲管理層提出私有化。

據《蘋果日報》報道，有傳公司管理層就公司私有化的可行性作出建議，更有意將公司逐步轉型至房地產業務。惟建議已引起部份股東強烈反對。不過《明報》卻報道，管理層就是否進行私有化出現爭拗。

報道又引述接近管理層的消息人士指出，私有化建議仍處於研究階段，尚未徵得大股東同意，惟有部份蔣氏家族成員支持。

就有關報道，《香港01》已公司查詢，惟尚未接獲對方回覆。

《香港01》亦向蔣震女兒﹑立法會議員蔣麗芸查詢。她透過助理回覆，指出「父親不同意集團私有化」，又指出公司大股東為慈善基金，基金慈款來源主要是靠集團盈利。當初集團上市目的是增加公司運作透明度，讓公眾可監管，又指出集團及基金創辦人蔣震訂立的宗旨是發展工業科技，非地產。

她又指出其父乃是基金委任人及負責人，任何改變必須得其同意，否則蔣震必定追究。

慈善基金為大股東 持股近64%

震雄由現年96歲的蔣震成立，並於去年4月正式退任主席及董事，由六女蔣麗苑接任。

目前震雄工業慈善基金為公司大股東，持有63.75%，施羅德投資則持有7.93%，為第二大股東，獨立股評人David Webb則持有6.01%，為第三大股東。

震雄收市報2.71元，無升跌，成交額為18.95萬元。