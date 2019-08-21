特朗普呼籲蘋果公司離開中國　稱可以提供「幫助」

據俄羅斯《衞星通訊社》報道，美國總統特朗普（Donald Trump）在8月20日與前來到訪的羅馬尼亞總統克勞斯•約翰尼斯（Klaus Iohannis）曾向記者表示手機製造商蘋果（Apple）這樣的美國公司應離開中國並且他能夠在為這些公司提供「幫助」。

特朗普表示，他可以短期內幫助蘋果這樣的美國公司做出它們必須做的事情，那就是離開中國市場，但他的幫助只會持續較短的時間，而如果不提供幫助的話，那麼這些公司將會遇到「大問題」。

此外特朗普還表示，由於外企不斷將生產部門從中國境內撤離，中國在近一個半月以來損失了20億美元並且失去了200萬個工作崗位，而未來更多的工作崗位也將面臨失去的風險。

據了解，雖然蘋果iPhone手機以及MacBook筆記本電腦被列入了美國政府8月12日公布的關稅緩徵名單，但是該公司在華生產的藍牙無線耳機AirPod，智能手錶Apple Watch以及智能音箱HomePod這三種產品仍將從9月1日被徵收10%的額外關稅，而此前蘋果曾指望這三種產品能夠抵消iPhone手機銷量出現疲軟帶來的負面影響。

未有回應將部份產能遷出中國

另一方面，目前外界有關於「蘋果正考慮將其15%至30%的產能從中國轉移到其他國家」的說法，不過截至目前蘋果並未對此說法做出明確回應。

對於中國經濟所面臨的放緩壓力，中國外交部發言人華春瑩曾在今年7月23日召開的例行記者會上表示，「穩」是國際社會對中國經濟發展的共識，中國經濟發展態勢以及其與世界經濟總體聯繫是穩的，並且更為重要的是中國人的心態也是穩的，未來中國將更好地推進創新宏觀調控，優化營商環境等方式繼續為拉動全球經濟增長做出貢獻。