吉利：最困難時候已經過去　不符國六標準庫存已處理

吉利（0175）半年純利大跌4成，行政總裁桂生悅指，受環球經濟因素影響，令上半年業績較差，但公司盈利水平領先同業，預期中國汽車業會汰弱留強，上半年市場佔有率升至6.5%，按年升0.2個百分點，相信仍有很大增長空間，並強調最困難時候已經過去。

桂生悅指，今年是新起點，上半年受到新的生產和技術提升策略所影響，導致規模化和成本控制不理想，相信日後情況將改善。

同時，業績公布吉利今年全年銷量目標，從151萬部下調10%至136萬部。副主席李東輝預期，全年銷量不會再調整，指出5月至8月是汽車市場傳統淡季，過完淡季後，料下半年汽車銷量好轉，但按年計未必有增長。留意到有車企會配合新排放準則「國六標準」，而減價促銷去庫存，但吉利沒有採取此做法，並已處理全部不符合「國六標準」庫存。

副主席李東輝（左一）預期，全年銷量不會再調整，指出5月至8月是汽車市場傳統淡季，過後將好轉。 (馬健彰攝)

新能源汽車將成為內地發展方向

執行董事安聰慧則指，新能源汽車將成為未來內地發展主要方向，雖然國家最近減少補貼，但公司不會依賴國家汽車補貼政策才投資開發新能源車，相信隨著新能源車技術上升，開發電動車成本下降，將有利電動車銷售。

出口方面，公司去年起已在做基礎工作，期望未來有快速增長，又指出母公司在馬來西亞收購寶騰股權，增加東南亞市場份額。公司與戴姆勒和Volvo合作，希望參與更多的歐洲市場，但目前未能公布細節。