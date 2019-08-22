人行20天內密密談及　數字貨幣或在深圳率先推出

《新京報》今日（22日）報道，法定數字貨幣近期頻頻出現在中國官方表態中。人行微信公眾號昨日發佈兩篇有關數字貨幣的文章，一是發表於2018年1月的范一飛副行長談央行數字貨幣幾點考慮，二是人行支付結算司副司長穆長春，在8月10日於中國金融四十人伊春論壇上關於數字貨幣的演講。

該報道指出，這是法定數字貨幣本月至少第四次在官方表態中「露臉」。8月2日，人行在2019年下半年工作電視會議上表示，將加快推進法定數字貨幣的研發步伐；8月10日，穆長春在中國金融四十人伊春論壇上稱，「人行數字貨幣可以說是呼之欲出了」；8月18日，中共中央、國務院發佈關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見，提到支持在深圳開展數字貨幣研究等創新應用。

報道稱，中國數字貨幣或在深圳首發。

西南財經大學普惠金融與智能金融研究中心副主任陳文認為，央行的數字貨幣應該可以算是基礎貨幣的補充。而深圳擁有騰訊、華為、中興等中國最頂尖的技術類企業，同時擁有中國為數最多的區塊鏈創新企業，在調動市場力量探索數字貨幣技術路線方面具有強大的競爭優勢；同時數字經濟創新發展試驗區的建設也為人行數字貨幣的實際應用提供了廣闊的場景想象空間，有利於在試點應用中不斷完善央行數字貨幣的設計、投放、追蹤和監管思路。綜合比較中國國內主流一線城市的現有條件，深圳最有可能成為首個試點城市。