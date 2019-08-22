雷蛇夥騰訊雲　打造雲端遊戲領域行業標準

雷蛇﹙1337﹚宣布，與騰訊﹙0700﹚旗下騰訊雲在雲端遊戲領域打造行業標準。合作包括硬件、軟件及其他三大領域。

硬件方面，雷蛇將與騰訊雲強強結合，並於2019年底推出匹配騰訊雲遊戲解決方案標準的遊戲輸入設備。至於軟件，雙方將騰訊的雲端遊戲與雷蛇的軟件產品和技術整合，豐富雲端遊戲體驗，增加用戶互動，其中包括RAZER CHROMA™ RGB幻彩特效等技術介入。另外，雷蛇會助力騰訊雲開拓海外市場，並進一步豐富電競生態系統。

提供雲端遊戲體驗

雷蛇聯合創辦人兼行政總裁陳民亮表示，雷蛇與騰訊的合作可以追溯到2008年的《穿越火線》，很高興能一直深化合作關係。隨著雙方持續加深合作，加上雷蛇可以提供結合硬件、軟件以及服務的生態系統，能為日漸成熟的遊戲玩家社群提供雲端遊戲體驗。

騰訊雲雲遊戲負責人楊宇則稱，表示依托聲效及視頻傳輸技術Tencent-RTC，騰訊雲推出了業內首個實現全端接入的雲遊戲方案。而雷蛇的設備及技術很好的補充了終端設備。

此次為雙方繼今年在手機遊戲及電競領域上結盟之後的又一次合作，包括最近雷蛇成為騰訊電競技術聯盟創始成員之一，進一步深化了雷蛇與騰訊的合作夥伴關係。