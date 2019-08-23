瑞聲上半年少賺57%至7.7億元人民幣　中期息40港仙

瑞聲科技（2018）公布截至今年6月底止中期業績，股東應佔溢利為7.7億元（人民幣‧下同），按年減少57%，派中期息維持40港仙。

期內收入為75.68億元，按年跌10%，毛利為20.84億元，跌33%，毛利率下跌9.2個百分點至27.5%。

單計今年第二季，公司股東應佔溢利為3.38億元，按年跌48%。收入為38.15億元，按年升1%，毛利為9.55億元，按年跌28%，毛利率跌10.2個百分點至25%。

上半年聲學業務收入跌15%

公司指出在今年上半年，來自聲學業務收入為36.5億元，按年跌15%，毛利率跌7.4個百分點。

光學業務方面，收入按年增加73%，升4.17億元。

電磁傳動及精密結構件業務方面，收入為30.3億元，按年減少12%；毛利率下跌9.9個百分點至29.7%。

將提升生產效率

公司指出，全球經濟的不穩定，為電子消費市場帶來了衝擊，2019年上半年全球智能手機出貨量有所下降，儘管第二季度相比第一季度下跌幅度有較大改善。而隨著5G時代智能手機的加速升級，瑞聲科技作為領先技術的先驅，其競爭優勢將得到進一步確認。

未來，公司專有技術平台開發的產品，將加快滲透至新推出的智能手機。而通過更佳的產品組合和進一步提升生產效率，將逐步改善盈利水平，繼而為股東爭取最大化的回報率。

將提升生產效率

公司指出，全球經濟的不穩定，為電子消費市場帶來了衝擊，2019年上半年全球智能手機出貨量有所下降，儘管第二季度相比第一季度下跌幅度有較大改善。而隨著5G時代智能手機的加速升級，瑞聲科技作為領先技術的先驅，其競爭優勢將得到進一步確認。

未來，公司專有技術平台開發的產品，將加快滲透至新推出的智能手機。而通過更佳的產品組合和進一步提升生產效率，將逐步改善盈利水平，繼而為股東爭取最大化的回報率。