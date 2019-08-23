友邦稱6月底起本港經紀渠道銷售放緩　或因內地旅客減少

《逃犯條例》引發的示威浪潮持續，影響內地旅客來港意慾。友邦保險（1299）首席執行官黃經輝表示，近期香港業務的經紀渠道銷售有放緩迹象，但長遠對香港業務前景充滿信心。

同業競爭激化 或屬放緩原因

黃經輝出席記者會時指，留意到6月底起公司經由獨立理財顧問（IFA）的銷售有所減弱，情況或與內地來港旅客減少有關，但經紀渠道的競爭向來激烈，大部分經紀亦會同時銷售多家保險公司的產品。他強調，香港業務的基本面維持強勁，上半年新業務價值亦錄得19%增長。

無意遷冊海外 視香港為家

近日本港社會示威衝突頻頻，有記者問及集團會否考慮遷冊新加坡。黃經輝表明友邦無意遷冊，並指集團視香港為家，公司總部及股份上市地均選址香港，在過去88年與香港建立長久關係。

對於本港局勢，他表示譴責一切暴力，認為法治是香港賴以成功的基石，期望各方能夠過對話尋求和平解決的方案。他又指，友邦成立100年以來，在不同地區都經歷過經濟周期的順流逆流，對未來業務發展仍然充滿信心。

此外，友邦於天津及石家莊的營銷服務部已於7月開業。黃經輝透露，集團正籌備將服務擴展至內地更多地區，估計內地成為集團最大市場只屬時間問題。