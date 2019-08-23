【逃犯條例】銀行公會稱「全民撳錢」無礙運作　無需規管市民提款

《逃犯條例》修訂引發的示威浪潮持續逾兩個月，網民多次發起「撳錢」行動。銀行公會署理主席陳銘僑表示，在網民活動當日，銀行資金未見異動，相信無需改變本港銀行一貫處理市民提款的做法。

稱港銀處理市民提款行之有效

有網民上周發起「全民撳錢日」，意圖造成個別銀行擠提。有報道指，立法會金融服務界議員張華峰昨日（22日）向特首林鄭月娥建議規管市民「亂提款」。陳銘僑出席銀行公會例會後指，本港銀行在網民「全民撳錢日」當日運作如常，資金未有出現異常情況。他強調，本港銀行業有一貫做法處理客戶從不同渠道提存資金，多年來一直行之有效，目前沒有需要改變政策。

銀行公會署理主席陳銘僑表示，近期多間本地銀行調高按揭息率，估計情況純屬個別銀行因應經營策略、資金成本而採取的措施。（資料圖片）

全年貸款增長或僅低單位數

示威活動曠日持久，加上外圍經濟轉弱，或將影響本港經濟表現。陳銘僑預料，本港經濟於下半年將面臨更大挑戰，有機會陷入技術性衰退，估計全年銀行業僅能錄得低單位數貸款增長，但目前貸款質素保持穩定。

雖然美國聯儲局已於7月減息，但陳銘僑認為，隨着港美息差收窄，銀行暫時未有減息空間。至於近期多間本地銀行調高按揭息率，他估計情況純屬個別銀行因應經營策略、資金成本而採取的措施。

此外，人民銀行上周宣布改革貸款市場報價利率（LPR）的形成機制。陳銘僑分析，措施有助推動資金流向實體經濟，並有利中小企及民企減輕借貸成本，而由於新機制是以MLF（中期借貸便利）利率為基礎，預料未來內地借貸利率有機會下調，以抵銷貿易戰對內地經濟之影響。