貿易戰戰火重燃　中國恢復對美汽車加徵關稅　12月15日生效

就在特朗普8月15日宣佈將對剩餘的3,000億美元中國輸美商品加徵10%的關稅後不久，中國方面一直在醞釀反制措施。如今，北京方面終於祭出對美750億美元商品加征關稅的大招。

中國財政部在晚上發佈消息，為落實中美兩國元首阿根廷會晤共識，2018年12月14日，中國國務院關稅稅則委員會發佈公告，從2019年1月1日起，對原產於美國的汽車及零部件暫停加徵關稅3個月。2019年3月31日，中國國務院關稅稅則委員會發佈公告，從2019年4月1日起，繼續對原產於美國的汽車及零部件暫停加徵關稅，暫停加徵關稅措施截止時間另行通知。



2019年5月9日，美國政府宣佈，自2019年5月10日起，對從中國進口的2,000億美元清單商品加徵的關稅稅率由10%提高到25%。2019年8月15日，美國政府宣佈，對從中國進口的約3,000億美元商品加徵10%關稅，分兩批自2019年9月1日、12月15日起實施。美方上述措施導致中美經貿摩擦持續升級，嚴重違背兩國元首阿根廷會晤共識和大阪會晤共識。



根據《中華人民共和國海關法》《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國進出口關稅條例》等法律法規和國際法基本原則，中國國務院關稅稅則委員會決定，自2019年12月15日12時01分起，對原產於美國的汽車及零部件恢復加徵關稅。