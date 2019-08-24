【加州直擊】全球迪士尼樂園擴建計劃曝光　Marvel迷有大彩蛋！

兩年一度的迪士尼D23 Expo在美國加州開鑼，一連三日（23至25日）公佈各部門的最新計劃，重頭戲之一是全球六大迪士尼樂園及渡假區的擴建消息，為全球粉絲帶來驚喜！

迪士尼樂園、體驗及消費品主席包正博 （Bob Chapek）在傳媒預覽上率先披露多個新項目，包括全新復仇者聯盟園區「Marvel Campus」、東京迪士尼及香港迪士尼擴建模型等，美國時間星期日將公佈更多詳情。

迪士尼樂園、體驗及消費品主席包正博 在傳媒預覽上率先披露迪士尼樂園多個新項目。﹙官方圖片﹚

加州及巴黎迪士尼 設復仇者聯盟園區

《復仇者聯盟》狂熱席卷全球，繼香港迪士尼開設復仇者聯盟園區後，迪士尼宣布將新建兩個新園區，名為「Marvel Campus」，分別位於美國加州及法國巴黎，而包括香港的「Stark Expo」在內，均會增設鐵甲奇俠（Iron Man）的復仇者聯盟招募計劃體驗。

與此同時，佛羅里達州奧蘭多迪士尼即將於今年開設全球第二個星球大戰園區及星戰主題酒店，並會新增《魔海奇緣》遊戲設施及纜車項目Disney Skyliner等。

Marvel Campus模型及概念圖︰

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《小飛俠》飛入東京迪士尼

東京迪士尼是重點擴建樂園之一，新增的《美女與野獸》園區包括全新城堡、機動遊戲及演奏廳等，又加設《大英雄聯盟》的遊戲設施。至於東京迪士尼海洋，日方早前斥2,500億日圓新增第8個園區「Fantasy Springs」，將《魔雪奇緣》、《魔髮奇緣》及《小飛俠》引入新園區，將於2022年落成。

香港迪士尼正進行新階段擴建計劃，包括重建睡公主城堡及《魔雪奇緣》主題區，將於2020年及2021年開放；上海迪士尼則計劃增加《優獸大都會》（Zootopia）主題園區。

東京迪士尼模型及概念圖︰

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香港及上海迪士尼模型及概念圖︰