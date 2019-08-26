內地人臉識別技術公司曠視科技申上市　或成第三隻同股不同權新股

政府早前在觀塘區率先引入智能燈柱，引起公眾關注對個人私隱問題。阿里巴巴有份投資的內地人臉識別技術公司曠視科技，昨日（25日）提交上市申請，公司去年虧損達33.51億元（人民幣‧下同），按年擴大3.4倍。公司將採同股不同權架構，為本港繼小米（1810）及美團（3690）後第三隻同股不同權股份。

業務遍及106個內地城市

根據申請文件，曠視主營業務包括個人物聯網、城市物聯網及供應鏈物聯網的解決方案。公司引述研究報告指，按去年收入計算，曠視為中國最大的聚焦於人工智能的城市物聯網解決方案提供商，為106個內地城市及企業客戶提供解決方案。

截至今年6月底，曠視科技上半年虧損擴大5.48倍至52億元，其中51.21億元為金融負債公允價值變動。撇除相關影響，公司經營虧損為1.15億元，按年擴大12.2%，其中收入增長3.55倍至14.27億元；撇除管理層認為不能反映經營表現項目的影響，公司上半年按年轉虧為盈，錄得3,270萬元經調整淨利潤。

公司表示將採納同股不同權架構上市，3名創辦人印奇、唐文斌及楊沐持有的A類股份「一股10票」，三人合共持股2,418萬A類股份。此外，曠視科技的股東陣營星光熠熠，阿里巴巴透過淘寶持股14.33%，螞蟻金服持股15.1%，聯想持股1.2%，而公司亦與中移動（0941）建立合作夥伴關係。