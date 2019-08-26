A股低開市場底線不會破　一連串利好在路上

中美貿易戰再次升級，拖累今早A股開盤，滬指跌1.6%，報2851點；深成指跌1.93%，9181點；創業板跌1.67%，報1588點。

消息面上，8月23日，中美關稅清單再次加碼，打破了之前市場形成的中美分歧預期底部。市場情緒短期受壓制，但A股波動有底線支橕，市場底不會破。

中信證券判斷，A股整體盈利增速下行有韌性。分析指出，從股權質押風險防範的角度，最新測試顯示，上證綜指2800點依然是預警線，2700至2800是底線區間。

另有分析指出，從中長期來看，中國股票市場處於最困難的時候，是長期牛市的開端。從短期來看，市場對中美貿易衝突鈍化，短期的擾動時間會縮短，幅度會更小。

富時羅素提升A股納入因子

另一方面，中國證監會有關負責人於昨日（25日）召開會議，資本市場深化改革方案已基本定型。A股市場即將在一系列基礎制度改革、法治保障、上市公司質量、長期資金入市等方面迎來一連串利好。

證監會表示，此次改革總思路緊緊圍繞「打造一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場」，以設立科創板並試點註冊制為突破口，優化資本市場供給，推進關鍵制度創新，以實際舉措落實金融供給側結構性改革。

8月24日凌晨，富時羅素宣佈將中國A股的納入因子由5%提升至15%。本次新納入87隻中國A股，其中大盤A股共14隻，中盤A股15隻，小盤A股50隻，以及微盤A股8隻。根據富時羅素官方測算，本次擴容將給A股帶來40億美元的被動資金流入。