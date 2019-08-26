瑞銀料今年人民幣兌美元試7.2　未見有中美達成協議的條件

中美貿易戰再度升級，雙方各自對對方產品加徵關稅。瑞銀證券認為中方決定不令人意外，因為中方已多次警告會採取反制措施，又指出中方的反制措施已較美方的措施溫和，瑞銀預期中國政府會繼續深化改革﹑擴大開放，人民銀行將謹慎管理人民幣滙率預期，但允許人民幣小幅貶值。

該行認為貿易摩擦再次升溫，將今﹑明兩年人民幣兌美元匯率預測，分別為7.2及7.3。

瑞銀中國首席經濟學家汪濤於最新報告內指出，相信中美雙方難達成貿易協議，並預料人行在今﹑明兩年分別調低存款準備金率100點子；並預期政府會增加對基建投資的融資支持，或會提升下發地方債發行額度。

料未來一年GDP增幅放緩0.3個百分點

該行認為是次加徵關稅或會拖累未來12個月GDP增速放緩0.3個百分點，與早前預測相若，但是這未考慮貿易相關不確定性上升，對企業信心的衝擊及供應鏈轉移產生的影響。該行直言今次貿易摩擦升級，更接近該行早前預料明年內地經濟放緩至5.5%的悲觀情境，惟仍相信今年增長保持在6%以上。

早前該行指出，若美國政府對所有中國貨加徵25%關稅，明年中國GDP增長將放緩至5.5%。

瑞銀指出貿易摩擦升級致中美雙方貿易談判，及雙邊經貿關係增加額外不確定性，又預期在美國國內對中國立場普遍強硬，聯儲局有機會透過進一步寬鬆現行貨幣政策，以減輕貿易摩擦產生的衝擊。因此目前不清楚有哪些因素或契機，促使美方再將貿易戰升級，及雙方達成協議。