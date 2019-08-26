【中午收市】貿易戰升溫　港股半日跌731點　逾130股破1年新低

撰文：張偉倫
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中美貿易摩擦升級，加上香港政局未見平靜，拖累港股今早低開857點，多隻重磅股成為投資者拋售對象，跌幅曾擴大至929點。其後跌幅略為收窄，惟半日仍要跌731點。
恒生指數中午收市報25447點，跌731點；國企指數失守1萬點，中午收市報9925點，跌269點，成斗交額566.61億元。今早共有逾130隻股份見1年或以上新低。
萬洲挫逾7% 藍籌股中最差
三大重磅股友邦（1299）﹑滙豐控股 （0005）及騰訊控股（0700）今早均成為投資者沽貨對象。友邦中午收市報75.5元，跌2.9%，滙控中午收市報55.7元，跌2.5%，騰訊中午收市報321.8元，跌3.7%。
中美貿易戰升溫，對萬洲國際（0288）股價帶來明顯打擊，中午收市報6.08元，跌7.3%。手機設備股為另一組受貿易戰升溫拖累的股份，瑞聲科技（2018）跌2.8%，中午收市報34.8元，跌5.8%，舜宇光學（2382）跌3.8%，中午收市報101元，創科實業（0669）跌5.3%，中午收市報52.3元。
濠股股方面，金沙中國（1928）跌4.3%，中午收市報34.5元，永利澳門（1128）跌4.8%，中午收市報15.58元，銀河娛樂（0027）跌3.3%，中午收市報47.8元，美高梅中國（2282）跌2.4%，中午收市報11.46元。
不過藥股卻逆市上揚，中國生物製藥（1177）升2%，中午收市報11元，石藥集團（1093）升0.4%，中午收市報15.76元。