【財經點睛】全球暖化擾亂經濟運行　ILO料致近19萬億元經濟損失

氣候持續暖化對人類生活影響日益明顯，高溫及乾旱導致農作物失收，亦促使個別需要在戶外進行的經濟活動停滯。那麼具體影響有多嚴重？據國際勞工組織（ILO）預測，預料至2030年前會致全球經濟損失2.4萬億美元（約18.7萬億元）。

據《日本經濟新聞》引述聯合國秘書長古特雷斯指出，「這屬氣候危機」，呼籲各國領導人在下月舉行的氣候行動峰會上提出緊急對策，可是目前仍未看到解決方法。

高溫情況下，市民自然愛在噴水池附近降溫。（視覺中國）

歐洲三國有火車因高溫而停駛

氣候暖化情況目前只有不斷升級。據美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）於8月15日發表報告，顯示在今年7月平均氣溫較20世紀初時的7月，平均高出0.95度，為有紀錄以來新高。在今年6月時，同樣創下同月份的歷來高溫。

千萬不要低估這0.95度變化，實際上是整個地球溫度變化。個別地區的影響相信不止0.95度。不信？還記得今年香港夏天有多少日溫度高於30度？

法國及德國的高溫，同樣令人吃不消，在7月25日時巴黎氣溫高達42.6度。在高溫環境下，德國﹑法國及瑞士有火車局部停駛，與路軌受高溫影響而出現變形有關。

這還未計及高溫對致北極冰川加快融化，及出現大規模山火。《日本經濟新聞》指出，在8月1日，已有125億噸的冰川融化，為歷來之最。

高溫持續亦影響人類經濟活動，戶外經濟活動難免陷入停滯。（視覺中國）

戶外經濟活動受阻礙

農作物亦因高溫而失收，導致農產品價格上揚。報道引述聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）在8月上旬發表報告，預測至2050年時穀物價格上升23%。同時乾旱及洪水增加，同樣影響農作物收成。

高溫亦導致戶外經濟活動停滯。位於印度西北部拉賈斯坦邦丘魯鎮因為高溫，以致當地的建造業運作受影響。報道指出在今年6月上旬時，氣溫高達50.8度，為該國最高溫。由於天氣實在太熱，導致當地只能在上午，及傍晚6時至晚上10時進行獨棟住宅建話工程。

ILO的報告亦指出，在氣候異常情況下預測至2030年前，勞動時間會較目前減少2%，當中南亞及西非影響尢為明顯，分別減少5.3%及4.8%。同時預期對建造業及農業等戶外作業的行業帶來較大影響，並預期發展中國家會不可避免地受到打擊。

縱使危機已益迫近，奈何全球各國卻欠缺多邊合作的氣氛。