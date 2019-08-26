美圖中期虧損擴大至3.71億人幣　管理層指付費訂閱上半年快速增長

美圖公司（1357）公布6月底止中期業績，股東應佔虧損擴大1.8倍至3.71億元（人民幣．下同），去年同期蝕1.3億元；總收入按年跌4.7%，至4.64億元，每股虧損6分，不派息。

美圖預計，今年全年將繼續錄得淨虧損，但該虧損可能大幅低於去年全年。

期內，單計持續經營業務虧損按年收窄41.4%至1.72億元，上年同期為蝕2.93億元，主要由於廣告收入增長強勁，以及受惠於業務重組。毛利率按年上升17.1個百分點至66.4%。截至6月底，總月活躍用戶數達3.081億，較去年底增0.6%。

按產品劃分，美圖秀秀月活躍用戶1.234億，較去年底增5.1%。公司指，美圖秀秀用戶黏性增加，今年6月，美圖秀秀社交用戶每日平均使用時長超過12分鐘，社交轉型前，每日平均使用常為約5至6分鐘。另外，每天圖片與視頻的上傳量，對比去年底增長超過5.5倍。

美圖秀秀今收市後發表2019年中期業績。（資料圖片）

總收入下跌4.7% 在線廣告業務增長27.2%

期內，由於直播業務放緩，總收入下跌4.7%至4.64億元。其中，在線廣告業務增長27.2%至3.623億元，佔總收入的78.1%。

來自互聯網增值服務及其他的收入，按年減少50.4%至1.002億元，主要由於美拍直播業務下滑。

上半年，美拍直播收入減少71.1%，原因是付費用戶人數下降，並部分被每名付費用戶平均收入上升所抵銷。由於美拍月活躍用戶數下降及每月付款率降低，每月付費用戶減少約85.8%。公司指，由於觀眾興趣衰退及直播行業競爭加劇，正積極探索新的互聯網增值服務，如高級訂閱、美圖魔鏡、語音直播及其他交互式服務。

管理層：內部沒考慮放棄美拍

管理層在業績電話會議表示，美拍會成為美圖秀秀社交生態的一部分，更好的支撐美圖秀秀建立視頻內容，但不會完全合併，美拍自己亦會有專屬定位，專注如大約25至35歲女性用戶，視頻內容圍繞這些客戶群需求，如美食、家居、變美和美妝等，又指內部沒有考慮過放棄美拍，因美拍所建立的視頻生態還是有價值，希望把這優勢轉化到美圖秀秀上，兩個產品會有更多的融合。

就廣告業務前景，管理層指全球經濟的不確定性前題下，公司會保持保守的態度服務廣告商，而廣告組成部分不完全來自內地，廣告產品亦多元化。目前看來，第2季度收入比第1季度要好，至於未來會維持會保持保守樂觀的態度，現時，廣告客戶主要與女性客戶有關，如護膚和化妝品。

管理層指，公司不預測下半年付費訂閱的收入，但指上半年來看，付費訂閱每月都在快速增長。至於付費訂閱的海外國家主要來自美國、日本等發達國家，用戶增長在印度和東南亞則有非常快速增長。海外策略方面，公司會為社交平台Facebook和Instagram做互補性的產品，關注付費意願較高及用戶基數或增長較大的國家。