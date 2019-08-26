眾安在綫料承保虧損續收窄　明年綜合成本率或降至100%

眾安在綫（6060）中期業績轉虧為盈，錄得屬歸母公司股東淨利潤9,450萬元（人民幣‧下同），綜合成本率降至108.3%。公司首席財務官鄧銳民表示，預期承保虧損將持續收窄，有信心明年綜合成本率減至100%或以下，錄得承保利潤。

因應市場下行加強風險控制

眾安在綫首席執行官姜興出席記者會時指，公司去年下半年起，重點發展核心業務並減少承保質素較差的業務，以改善業務結構。

眾安在綫首席財務官鄧銳民透露，因應去年下半年起消費金融行業下行，公司以風險控制為首要考慮，主攻消費場景，加上規模效益陸續顯現，預期承保表現將繼續改善，明年綜合成本率有望減至100%或以下，錄得承保利潤。但他認為，下半年費用率仍會有所上升，主要由於較長期的健康險出現保費收益及費用不匹配的情況。

眾安在綫料明年綜合成本率或降至100%。（資料圖片）

料下半年投資表現仍穩健

基於內地A股走勢向好，眾安上半年錄得7.6億元投資收益，按年增長1.18倍。鄧銳民表示，預期下半年市場變化較大，故此公司將採審慎方針管理，目前股票僅佔公司投資組合的8.5%，現金佔12%，其餘大部分為固定收益產品，相信投資表現可維持穩健，未有計劃改變策略。

此次放榜為眾安自2017年9月上市以來首度轉虧為盈，問及是否有信心公司可持續盈利，鄧銳民指出，由於公司將繼續加大科技投入，加上投資收益變數頗大，暫難保證下半年可繼續錄得盈利。

此外，眾安於3月獲發本港虛擬銀行牌照，惟管理層未有透露詳情，姜興僅指相關準備工作一直開展，期望開業後為客戶帶來不一樣的銀行體驗。