全球最大財富管理公司看淡股市　野村：憂美股暴跌

管理著超過2.48萬億美元的投資資產的瑞銀全球財富管理公司（UBS Global Wealth Management），自2008年歐債危機以來首次減持股票。

瑞銀全球首席投資官馬克·海菲爾（Mark Haefele）在給投資者的一份報告中寫道，這家投資公司削減了股票倉位，以減少其在貿易戰和政治不確定性方面的風險敞口。「隨著貿易緊張局勢再次升級，全球經濟和市場面臨的風險有所增加，」Haefele表示。

Haefele寫道，新興市場股票新增減持的因素——更容易受到市場波動加劇、全球經濟放緩以及貿易緊張局勢加劇的影響。本月早些時候，該行將亞洲地區2019年盈利增長預期從6.3%下調至2.8%，並表示韓國等地區可能會因為依賴貿易和技術而首當其衝。

不過，Haefele告誡「不要大舉減持股票」，並堅持他的觀點，即美國可以避免2020年的經濟衰退。並不是每個人都準備放棄股票。

美國國債孳息率再次倒掛

野村證券（Nomura）宏觀和量化策略師高田（Masanari Takada）8月較早時大膽預測，美股可能出現類似於雷曼兄弟（LEHMAN BROTHERS）破產引發的危機級別的暴跌，最早可能在8月底到來。現在他重申了這一預測，由於市場情緒沒有顯示出任何改善的跡象，這讓他相信美股可能會出現一次巨大的拋售。

美國國債孳息率再次出現倒掛。在周一（26日）10年期美國國債收益率為1.533%，低於兩年期的1.545%，進一步扭轉了美國國債的走勢。固定收益交易員將這種兩年期、10年期國債收益率的反轉視為經濟衰退的預測指標。