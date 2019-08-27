【異動股】中煙香港上半年淨利潤下跌30%　股價半日跌7.2%

自6月上市後，股價累計大漲逾4倍的中煙香港（6055），昨晚公布上市以來首份業績，惟淨利潤下跌逾30%，今股價半日跌7.2%，報23.1元，成交額2.65億元，現價市值172.23億元。

中煙香港的中期業績顯示，上半年收入39.3億元，按年跌2.9%；利潤1.3億元，去年同期1.87億元，按年下降30.5%；每股盈利0.25港元，去年同期0.37港元。

利潤下降因人幣貶值 及捲煙供貨渠道和方式改變

公司指，利潤下降的原因主要包括中美貿易摩擦導致煙葉類產品進口業務減利；人民幣貶值、捲煙素包裝法案頒佈、部分捲煙供貨渠道和方式改變對捲煙出口業務利潤的影響；由於財務資料的編製基準，去年同期數據未必可反映相關業務若在去年同期已作為獨立實體運營時的經營業績（如利息收入）。

期內，煙葉類產品出口業務收入10.22億元，按年升147.2%，因公司重點客戶對中國產煙葉類產品的需求旺盛。煙葉類產品進口業務收入21.74億元，按年下跌37.6%，毛利跌29.9%至1.21億元，主要因為中美貿易摩擦的出現及加劇，導致公司暫無自美國採購煙葉。

期內，捲煙出口業務實現收入7.3億元，按年增長3.9倍，毛利3,818萬元，按年跌35.1%，收入增加主要因重組後增加了新的經銷品牌，毛利下降主要因受人民幣貶值、捲煙素包裝法令頒佈的影響，毛利率較高的新加坡、泰國市場銷量下降，及部分捲煙供貨渠道和方式改變，導致毛利額減少。