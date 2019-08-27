【逃犯條例】美聯：舖市頻錄蝕讓　下半年銅鑼灣租金或跌25%

因港府修訂《逃犯條例》而引發的一連串抗爭運動，已經持續兩個多月，加上中美貿易戰及環球經濟放緩等因素影響，美聯（工商舖）表示，現時工商舖的買賣及租賃市場氣氛急轉直下，不但成交量急跌，而且業主減租、減價及蝕讓個案也湧現。

美聯工商舖行政總裁黃漢成稱，中美貿易戰及外圍經濟因素，已令上半年工商舖市況交投放緩，而政治事件持續發酵，令投資市場雪上加霜，6月工商舖成交僅403宗，較5月錄得的486宗下跌逾17%；截至8月20日止，工商舖買賣成交更只錄得113宗成交。

六大因素影響市況

黃漢成估計，工商舖市場受到六大負面因素困擾，包括中美貿易戰難達成協議、本港政治爭拗未能平息、中央落實把深圳定為「示範區」，長遠對本港的地位帶來威脅、英國於10月份或啟動「硬脫歐」、歐洲多國的經濟衰退或重臨，以及新興市場經濟下滑，導致「骨牌式」下跌，繼而影響環球投資市場。

他指，在最壞情況下預期整體工商舖成交價於今年或按年下跌15%，2020年底前更有機會較現時價格跌25%。

黃漢成（左二）估計，最壞情況下本港整體工商舖買賣價格於今年或按年下跌15%。（許世豪攝）

美聯旺舖董事盧展豪指出，受中美貿易戰、人民幣貶值及政治事件拖累，市況為2003年「沙士」後最差，當中鋪位市場首當其衝，市場近期亦頻錄蝕讓，有個案蝕讓幅度更達56%。

他估計，今年下半年商舖物業的售價將下跌10%至15%，交投量料跌30%；租金亦下跌10%至15%，若負面因素持續至明年，相信明年底前商舖價格將跌30%。

美聯：明年底前商舖價格最多跌30%

盧展豪坦言，目前客人開店意欲不大，而據他了解，有酒樓開始要「八折出糧」，部分行業或有裁員潮，估計第4季鋪位租售價跌幅加劇，當中以銅鑼灣區影響最大，料該區鋪位租金跌幅介乎20至25%，售價跌幅介乎10至15%。

黃漢成補充，政府事件影響旅客信心，估計要花一、兩年時間才可以重現，因此看淡舖市，若近期的政經負面因素持續至明年，相信明年底前商舖價格將會下跌30%。至於商廈方面，美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥指，現時市況呈牛皮，50大甲廈本月至今僅錄一宗成交，較「沙士」時更嚴峻。