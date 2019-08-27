《新華網》：美國經濟衰退最大風險　源自錯誤經貿政策

雖然從經濟增速、失業率、個人消費等主要經濟指標來看，美國經濟基本面尚穩健；同時，聯儲局也通過“預防性”降息來支撐經濟。但分析人士認為，這些並不足以抵消白宮錯誤經貿政策給美國經濟造成的破壞。

《新華網》報道，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）日前表示，美國經貿政策不確定性正造成全球經濟放緩、美國製造業和資本支出疲軟等問題。克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）也強調，經貿政策不確定性和關稅戰“毫無疑問”讓美國經濟前景蒙上陰影。



8月以來，隨著中美經貿摩擦持續升級，美國金融市場首當其衝遭受了多輪衝擊，美股道瓊斯指數本月幾乎每周都會遭遇一次600點以上大跌。由於投資者紛紛規避風險，導致作為避險資產的美國國債和黃金備受追捧，10年期美國國債收益率跌至1.5%的歷史低位，紐約黃金期價近一個月來漲幅超過7%。



《華爾街日報》8月連續兩周發文，擔憂美國政府的關稅政策和由此產生的不確定性將令美國經濟增長放緩甚至陷入衰退。美國全國商業經濟協會日前發佈的調查也顯示，近四分之三受訪經濟學家預計美國經濟將在2021年年底前陷入衰退。



摩根大通銀行日前發佈的分析報告認為，美國市場面臨的問題是破壞性的貿易政策。中美經貿爭端發展的速度超過了美聯儲的反應速度，這正是美國金融市場持續焦慮的原因。

美國8月PMI初值跌穿50

經貿摩擦對美國經濟的負面影響已經開始在一些經濟指標，尤其是先行指標上體現出來。分析人士尤其擔憂製造業萎縮和資本支出下降兩大警訊。



國際諮詢機構IHS馬基特公司日前公佈的統計顯示，8月份美國製造業採購經理人指數（PMI）跌至49.9，十年來首次跌破50榮枯線。同時，雖然美國第二季度GDP增速仍達2.1%，但其中關鍵性的先行經濟指標資本支出則大幅下降5.5%。經貿摩擦的不確定性似乎是阻礙資本支出增長的重要因素。