調查﹕三星在日本智能手機市場佔有率　次季達9.8%

最新的行業資料顯示，三星電子的最新款智慧手機Galaxy S10在日本的銷售勢頭強勁，這導致其市場份額在第二季度升至六年來的最高水準。

《騰訊科技》引述行業跟蹤機構Strategy Analytics指出，2019年第二季度，三星智慧手機佔日本手機市場的9.8%，高於一年前的8.8%。三星在日本售出了60萬部智慧手機。蘋果公司仍是日本市場一哥，佔有50.8%的市場份額。



這個數字是六年來的最高水準。雖然從全球範圍來看三星的智慧手機銷量是最多的，但三星在鄰國日本的表現則相對遜色。蘋果則在日本顯示了自己的主導地位，佔據了超過一半的市場份額。



三星的一位高管表示：“三星在日本的市場份額提高是因為Galaxy S10和廉價智慧手機Galaxy A30在日本越來越受歡迎。”

改變品牌後市佔率逐步提高

三星在3月份發佈了旗艦智能手機Galaxy S10。該智慧手機配備了更多攝像頭、Hole-Punch顯示幕和各種新增加的功能，如反向無線充電，從而增加了消費者的興趣。



此外，Galaxy A30還因其6.4英吋的大顯示幕和雙攝像頭而廣受歡迎。根據移動運營商的不同，這款廉價智慧手機的售價在3萬日圓（約合285美元）至4萬日圓之間，而且防水防塵。這在這個價格範圍內是很少見的。



在2013年之前，三星在日本的市場份額曾一度達到了10%左右，但由於蘋果的持續主導地位和日本本土手機製造商的崛起，三星在2016年的市場份額暴跌至3.4%。



為了加強當地語系化努力，三星在2015年從其智慧手機上移除了公司標誌，轉而使用Galaxy品牌。多虧了這一舉措，其市場份額開始反彈，在2017年升至5.2%，在2018年升至6.4%。