標普500股息回報超出30年美債收益率　分析師﹕美衰退概率80%

隨著避險情緒推動，美債收益率進一步下行，股票投資的收益十年來首次超過了長期美國國債。分析表示，美國經濟衰退概率達到80%。

《華爾街見聞》報道，據財富管理公司Bespoke Investment Group資料顯示，截至8月27日，美國30年期國債收益率已經低於標普500的股息收益，這是2009年3月以來首次出現。Bespoke的聯合創始人Paul Hickey評論稱，對一個尋求長線投資的投資者來說，股票比長期美國國債更有吸引力。



美債收益率曲線通常向上走揚，即投資者需要更高的補償來持有更高風險的長期債券。而倒掛指的是短期債券收益率高於長期債券，暗示投資者認為近期的風險更高。2年期與10年期美債收益率出現倒掛或許意味著美國經濟衰退的臨近。安聯全球投資者（Allianz Global Investors）投資策略師Ann-Katrin Petersen表示：“我們認為在未來12個月內，經濟衰退的概率約為80%。”



事實上，過去五次美國經濟遭遇衰退之前都經歷了同樣的現象，可以稱為美國經濟衰退關鍵且較為準確的先行指標。而被部分美聯儲官員認為更準確的3個月與10年期美債收益率曲線自5月開始便持續倒掛。