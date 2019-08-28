【中午收市】騰訊仍處於弱勢　醫藥股下挫　港股半日僅升13點

港股今早表現仍相當疲弱，縱使曾高開103點，並曾收復25800點，可是藥股轉弱，加上重磅股騰訊控股（0700）處於弱勢，致大市未能企穩25800點。

恒生指數中午收市報25677點，升13點；國企指數中午收市報10014點，升18點，成交額為427.02億元。

內需股上揚 蒙牛彈3.6%

近期處於強勢的醫藥股今早轉弱，石藥集團（1093）跌4.3%，中午收市報15.6元，為今早表現最差的成份股，中國生物製藥（1177）跌2.4%，中午收市報10.74元，金斯瑞生物科技（1548） 跌0.7%，中午收市報16.88元。

重磅股騰訊仍處於頹勢，中午收市報321.8元，跌1.3%，另一重磅股滙豐控股（0005）跌0.1%，中午收市報56元，至於友邦（1299）則升0.1%，中午收市報75.4元。

較受中美貿易戰影響的萬洲國際（0288）跌1.4%，中午收市報6.33元，創科實業（0669）跌1.8%，中午收市報53.6元，昨日大跌逾4%的申洲國際（2313）今早仍下跌，中午收市報104.3元，跌0.7%。

不過內需股今早卻上揚，與內地再推出措施以刺激內需不無關係，蒙牛乳業（2319）升3.6%，中午收市報34.3元，恒安國際（1044）升2%，中午收市報50.35元，吉利汽車（0175）升1.3%，中午收市報12.26元。