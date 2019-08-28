TCL電子中期盈利升近1.4倍　北美市場電視機銷售增長75%

撰文：區嘉俊
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TCL電子（1070）發布6月底止中期業績，股東應佔溢利按年升138.1%至13.6億元，包括原持有深圳市雷鳥網絡科技44.44%股權，按市場定價進行公允價值重估產生的一次性收益7.9億元。扣除一次性非經營性收益後，歸母淨利潤為5.5億元，按年升32.9%。
每股基本盈利60.01仙，扣除一次性非經營性收益後基本盈利為24.41仙，派中期息10.56仙。
期內，營業額按年升8%至227.2億元。毛利按年增15.7%至37.2億元。得益於產品結構改善，毛利率升1.1個百分點至16.4%。得益於整體效率提高、海外及互聯網業務快速增長，除稅後淨利潤按年升140%至13.7億元。
TCL品牌電視機海外銷售增長近五成
上半年，集團全球電視機整體銷售量1,553萬台創新高，按年增17.9%。其中，TCL品牌電視機銷售量1,031萬台，按年增長33.1%，當中海外市場售出707.3萬台增長49.8%，中國市場售出323.7萬台增長6.9%。
北美市場在中美貿易摩擦背景下，電視機銷售量按年增長75%，新興市場中，印度市場銷售量增長逾217%，印尼增長109.5%、阿根廷增長64.4%和俄羅斯增長52%。
集團互聯網業務達3.5億港元收入，按年提升125.2%。
TCL股價今跌2.6%，報3.39元，成交2,000萬元。