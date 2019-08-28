恒大﹕有信心完成全年銷售目標　稱做行業模範生滿足剛需市場

中國恒大﹙3333﹚今年上半年合約銷售額為2818.1億元﹙人民幣•下同﹚，佔全年銷售目標6,000億元約46.97%，不足一半。董事局副主席及總裁夏海鈞坦言完成銷售目標是沒有問題，目前集團手頭上有1,400萬平方米的可售面積已取得預售證，下半年計劃取得預售證的則有6,000萬平方米，合共貨值約8,000億元，只要完成40%可推貨量就能達標。

在土地儲備方面，夏海鈞說集團以往以二﹑三線城市為擴張目標，至2016年開始便在一﹑二線城市作佈局，目前有66.1%土地儲備在一﹑二線城市，33.9%在三線城市，這些城市是有人口淨流入和產業增加，相信個別三線城市銷售下滑，不會影響到集團業務。

夏海鈞指出，公司借殼「回A」上市過程順利，公司「回A」是國企改革及重組房地產市場。（鄺月婷攝）

未來一二線城市是內房商主戰場

夏海鈞預期未來一﹑二線城市是中國房地產商的主戰場，而集團會採取併購策略，特別是中小企業項目，既可拿便宜土地，也能化解金融風險，目前集團有200幾個項目是併購，佔新拿項目的54%。

中國政府在7月底首次表明，不將房地產作為短期刺激經濟的手段，夏海鈞指現在是中美貿易戰關鍵時刻，國家希望房地產要穩定發展，集團堅定支持房地產調控。同時，集團房子設計面向市民剛性需求，有96%為140平米以下的住房，買家自住需求佔了80%。恒大會繼續做「房地產的模範生」，滿足市場剛需。

在8月18日，國務院表示支持深圳建設先行示範區，夏海鈞透露集團早在2006年，已重點佈局深圳，其後總部由廣州改至深圳，可以說是「歪打正著」。目前在深圳有48個項目，規劃面積約3,124萬平方米，預計可售面積1,858萬平方米，約價值1.24萬億元。