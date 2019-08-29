【中午收市】期指結算日港股曾失25500點　半日跌91點

港股在期指結算日表現疲弱，曾失守25500點之餘，今日50天平均線（27420點）跌穿250天平均線（27432點），即「終極死亡」交叉已出現。大市今早曾低見25372點，跌243點，其後跌幅略收窄。

恒生指數中午收市報25524點，跌91點；國企指數中午收市報9918點，跌62點，成交額403.53億元。

乳業股普遍下跌 蒙牛半日挫近6%

乳業股蒙牛乳業（2319）今早表現極為疲弱，中午收市報31.45元，跌5.8%，旗下雅士利國際（1230）則無升跌，中午收市報0.98元，現代牧業（1117）跌0.8%，中午收市報1.2元。

創科實業（0669）仍處於弱勢，中午收市報52.5元，跌1.6%，同為出口股的偉易達（0303）跌0.6%，中午收市報62元，敏華控股（1999）升0.6%，中午收市報3.49元。

汽車股今日回落，長城汽車（2333）跌2.8%，中午收市報4.91元，吉利汽車（0175）跌1.8%，中午收市報11.82元，華晨中國（1114）跌0.6%，中午收市報8.05元。

中電半日升逾3%

至於藥股則反彈，中國生物製藥（1177）逆市升5.1%，中午收市報11.16元，石藥集團（1093）中午收市報15.78元，升1.8%。

此外中電控股（0002）升3.1%，中午收市報82.05元。