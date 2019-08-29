日清半年多賺41.1%至1.33億元　香港區收入減少4.9%

日清食品（1475）公布6月底前中期業績，純利按年增加41.1%，至1.33億元；每股基本盈利12.37仙，不派中期息。

期內，收入增加1.1%至14.98億元，主要受惠於中國不同地區內優質即食麵銷量增長，惟部分被人民幣匯率的負面影響及香港收入減少所抵銷。

毛利率增加2.1個百分點至32.2%，受益於穩定的原材料成本及更具成效的固定成本控制。

香港業務收入減少4.9%

香港業務方面，收入減少4.9%至6.26億元，主要由於期內香港捷菱有限公司（「MCMS」）分銷業務中產品組合有所變動，部分品牌產品已終止分銷。儘管香港經濟動盪，導致一些日常業務活動受到影響，期內即食麵及其他產品的收入增長依然穩定。

分部業績增加11.8%至5,870萬元，除「日清品牌」盈利提高，亦錄得MCMS營運利潤提高，以及「Kagome」合營業務的額外貢獻。

中國業務收入增加5.9%

中國業務方面，收入增加5.9%至8.72億元，受惠於通過渠道拓展和地域覆蓋的擴大而成功帶動「合味道」及「合味道大杯」的品牌在不同地區之銷量。

分部業績而言，期內錄得42.3%的增長至9,940萬元，主要由於銷量增加以及自2018年以來穩定的折舊相關成本效益。期內，原材料成本波動不大，使公司能夠更好地控制銷售成本。