香港電視中期蝕1.55億　全年訂單交易額目標降至27.5億

香港電視（1137）公布截至6月底中期業績，虧損擴大至1.55億元，每股基本虧損0.19元，不派息。2018年同期虧損為1.4億元。

期內，營業額增加61%至6.26億元，由2018年12月平均每日12,200張訂單增加至2019年6月的平均每日15,000張訂單，而平均訂單值為約530元。

2018年上半年42.7萬名獨立客戶於HKTVmall或HoKoBuy購物上升至於2019年上半年的56.6萬名。

2019年上半年的訂單總商品交易額為12.86億元，較2018年上半年的8.17億元增幅達57.4%。

主席王維基年初曾提及全年訂單總商品交易額32億元。不過為應對目前市況，並確認調低目標至27.5億元，並且減慢O2O門市擴展計劃，於2019年12月前，由增加至120間減少至65間。

已於屯門增設一個新物流中心

期內配送成本為1.97億元，相對於已完成訂單的總商品交易額的15.9%，按年下跌2.7個百分點。

配送成本源於倉儲和物流功能，包括店舖自取的成本分配—運營效率持續提升，主要原因來自青衣物流中心及將軍澳總部物流中心的自動化執貨及倉儲系統分別在2018年3月及2019年3月全面投入服務，系統合共每日可處理20,000張訂單。同時大幅降低執貨、包裝及倉儲的人力成本。於2019年6月，為了業務擴展，已於屯門增設了一個新的物流中心。